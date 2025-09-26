Inter, il riconoscimento per Marotta: oggi laurea honoris causa in Bicocca

Beppe Marotta si laurea. Nel pomeriggio di oggi, il presidente dell'Inter raggiungerà un traguardo importante di vita grazie alla sua lunga carriera nel mondo del calcio. Lo ricorda anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:
Nel pomeriggio l'appuntamento per il presidente nerazzurro: presente anche Fcinter1908 all'evento
"È un giorno importante per Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell’Inter. Alle ore 15 verrà insignito della laurea magistrale honoris causa in Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Globali dall’università di Milano Bicocca. Il riconoscimento premia la sua lunga carriera nel management sportivo e il suo impegno nella formazione dei giovani".
