FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, il riconoscimento per Marotta: oggi laurea honoris causa in Bicocca

ultimora

Inter, il riconoscimento per Marotta: oggi laurea honoris causa in Bicocca

Inter, il riconoscimento per Marotta: oggi laurea honoris causa in Bicocca - immagine 1
Nel pomeriggio l'appuntamento per il presidente nerazzurro: presente anche Fcinter1908 all'evento
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Beppe Marotta si laurea. Nel pomeriggio di oggi, il presidente dell'Inter raggiungerà un traguardo importante di vita grazie alla sua lunga carriera nel mondo del calcio. Lo ricorda anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

Inter
Getty Images

"È un giorno importante per Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell’Inter. Alle ore 15 verrà insignito della laurea magistrale honoris causa in Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Globali dall’università di Milano Bicocca. Il riconoscimento premia la sua lunga carriera nel management sportivo e il suo impegno nella formazione dei giovani".

Leggi anche
Spalletti: “L’Inter è da tenere d’occhio. Chivu lo conosco bene e vi dico...
Rampulla: “Alla fine Chivu troverà la quadra. Un tecnico mette sempre qualcosa di suo,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA