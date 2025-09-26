FC Inter 1908
Rampulla: “Alla fine Chivu troverà la quadra. Un tecnico mette sempre qualcosa di suo, ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina al tecnico romeno
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. "Ha cambiato allenatore l'Inter, ma con gli stessi interpreti. La musica sarà diversa ovviamente. Un tecnico mette qualcosa di suo sempre quando arriva, ma se la squadra non cambia è difficile toccare qualcosa".

"Certo, allenamento dopo allenamento lo farà. Io credo che alla fine Chivu troverà la quadra e i giocatori si mettono a disposizione dell'allenatore. Alla fine i valori verranno fuori".

