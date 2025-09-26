Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu. "Ha cambiato allenatore l'Inter, ma con gli stessi interpreti. La musica sarà diversa ovviamente. Un tecnico mette qualcosa di suo sempre quando arriva, ma se la squadra non cambia è difficile toccare qualcosa".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Rampulla: “Alla fine Chivu troverà la quadra. Un tecnico mette sempre qualcosa di suo, ma…”
ultimora
Rampulla: “Alla fine Chivu troverà la quadra. Un tecnico mette sempre qualcosa di suo, ma…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere ha commentato la scelta dell'Inter di affidare la panchina al tecnico romeno
"Certo, allenamento dopo allenamento lo farà. Io credo che alla fine Chivu troverà la quadra e i giocatori si mettono a disposizione dell'allenatore. Alla fine i valori verranno fuori".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA