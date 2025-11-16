FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Marotta ricorda Giovanni Borghi: “Dirigente grazie a lui. Ricordo che…”

ultimora

Inter, Marotta ricorda Giovanni Borghi: “Dirigente grazie a lui. Ricordo che…”

Inter, Marotta ricorda Giovanni Borghi: “Dirigente grazie a lui. Ricordo che…” - immagine 1
Nell’ex Whirlpool di Comerio, il presidente nerazzurro ha ricordato lo storico industriale varesino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Presente alla commemorazione per i 50 anni dalla scomparsa del Cumenda” Giovanni Borghi nell’ex Whirlpool di Comerio, Beppe Marotta ha ricordato così l'industriale di Varese. "È stato un filantropo, un mecenate dello sport, a lui la città di Varese deve essere perennemente riconoscente. La vita è fatta di incontri  e io ho avuto la possibilità di incontrare Borghi e da lui ho iniziato a intraprendere gli elementi importanti per poter fare una carriera dirigenziale".

Inter, Marotta ricorda Giovanni Borghi: “Dirigente grazie a lui. Ricordo che…”- immagine 2

"Ero un ragazzino – ricorda Marotta – l’incontro con lui avveniva principalmente la domenica quando facevo il raccattapalle e lui arrivava allo stadio e vedeva la partita in una panchina adiacente alla scala degli spogliatoi e quindi avevo la possibilità di scambiare due parole, di prendere il suo impermeabile beige. Soprattutto però sentirlo parlare sia nell’ambito dei giocatori, ma anche quando parlava con l’allenatore o con quelli che c’erano vicini, dispensava sempre parole molto sagge, parole molto concrete che rappresentavano un po’ la sua persona», le parole riportate da Malpensa24.

Inter, Marotta ricorda Giovanni Borghi: “Dirigente grazie a lui. Ricordo che…” - immagine 1
Inter, Marotta ricorda Giovanni Borghi: &#8220;Dirigente grazie a lui. Ricordo che&#8230;&#8221;

«A questo territorio devo molta riconoscenza non posso dimenticare l’apprendistato che ho fatto attraverso queste persone importanti come appunto i Borghi e un’icona di quel Varese che era Peo Maroso. Devo essere perennemente riconoscente e spero di poter restituire quello che mi hanno dato».

(Malpensa24.it)

Leggi anche
Briatore: “Ai tempi di Giraudo e Moggi eravamo fortissimi, era Juve e Milan. Oggi è...
Ex Inter, Dzeko ancora in gol con la Bosnia: “Io il più anziano: rovino la media…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA