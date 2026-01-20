L'attaccante brasiliano è il miglior marcatore stagionale dell'Arsenal, e in Europa si sta mettendo particolarmente in mostra

Fabio Alampi Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 16:46)

Il prossimo avversario dell'Inter in Champions League sarà l'Arsenal, fin qui dominatore della competizione con 6 vittorie nelle prime 6 giornate. Uno degli uomini da tenere sotto osservazione sarà Gabriel Martinelli, miglior marcatore dei Gunners che in Europa sta facendo faville.

Il miglior marcatore della rosa è Gabriel Martinelli, a quota 9 centri stagionali. Il numero 11 dell'Arsenal ha segnato in tutte le cinque gare di questa UEFA Champions League (cinque reti), e potrebbe registrare la più lunga striscia di gare consecutive in gol da parte di un giocatore brasiliano nella competizione (sei), superando le serie di cinque match di Neymar (in due occasioni, 2015 e 2017) e Jardel nel 1999.