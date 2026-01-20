Ospite di Udinese Tonight, il difensore è tornato sulla gara con l'Inter

Gianni Pampinella Redattore 20 gennaio - 16:30

Ospite di Udinese Tonight, Christian Kabasele è tornato sulla gara con l'Inter. Il difensore ha analizzato cosa non ha funzionato contro i nerazzurri. “Potevamo fare meglio tante cose. Nel primo tempo abbiamo sbagliato il pressing e una squadra forte come l’Inter ha potuto trovare troppo facilmente le uscite, è stato troppo semplice per loro arrivare davanti alla porta. La cosa positiva è che all’intervallo eravamo solo 0-1 e siamo rimasti in partita fino alla fine, ma siamo stati troppo timidi per creare pericoli a Sommer. Non è una questione di coraggio, ma di crederci di più. Quando giochiamo contro le grandi forse abbiamo troppo rispetto per loro".

"Zielinski è stato molto bravo, ha fatto girare l’Inter molto bene. Noi non abbiamo fatto il nostro lavoro, ma è difficile capire cosa non abbia funzionato, perché non avevamo un atteggiamento negativo e il mister non ci ha detto di restare indietro, anzi, è stato chiaro sul fatto che dovevamo essere aggressivi e andare a pressarli alti. Loro però sono molto forti e sanno andare in porta con due o tre passaggi, hanno giocato molto bene, sicuramente anche con il nostro aiuto”.

“Zaniolo? Ci è mancato tanto, perché sa tenere palla e contro l’Inter non lo abbiamo fatto bene, abbiamo perso tanti palloni. Con lui sarebbe stato diverso, sa difendere palla anche con due o tre uomini addosso. Dobbiamo trovare una soluzione per le prossime due o tre partite, non possiamo essere dipendenti da un singolo giocatore come era lo scorso anno con Thauvin”.

(Udinese.it)