I muscoli mostrati sotto la Nord dopo il recente gol contro il Lecce e la fiducia smisurata di tutto l'ambiente attorno a lui. Dopo due anni di Serie B in prestito allo Spezia, il ritorno di Pio Esposito all'Inter non poteva essere migliore. Non tanto per il numero dei gol, quanto per il loro peso specifico, e per la centralità nel gioco nerazzurro che l'attaccante campano ha già saputo ritagliarsi. Il più piccolo di una dinastia che sta pian piano allungando i tentacoli sul calcio italiano, porta le origini di Castellamare di Stabia anche sulla sua figurina. Il suo numero 94, infatti, è un omaggio a un murale presente nel suo quartiere, il Rione Cicerone, dove è nato e cresciuto.