Ha fatto molto discutere il calcio di rigore non concesso alla Lazio nel finale del match contro il Milan. Il tocco di braccio di Pavlovic sul tentativo di Romagnoli è evidente e si frappone alla palla diretta verso lo specchio della porta.

Collu, arbitro dell'incontro, dopo check al VAR ha scelto per il non rigore dando invece fallo in attacco per fallo di Marusic su Pavlovic. Intervenuto su Instagram, Ivan Zazzaroni ha commentato così l'episodio concitato:

"Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile. Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa".