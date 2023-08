Masala (GdS): “Inter, meglio un giovane come Retegui. E Dzeko era usato sicuro”

Andrea Masala, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Inter e della questione attaccanti: "L'affare Lukaku ha avuto e continua ad avere ripercussioni a catena su tutti i fronti. A cominciare dall'aspetto tecnico: non avere un punto di riferimento in avanti come il belga, sul quale si contava prima del clamoroso voltafaccia, complica i piani. Ancor di più dopo la partenza di uno del calibro di Dzeko. Visto ciò che passa il mercato di Ferragosto, il bosniaco, per quanto stagionato, rappresentava un'opzione sicura e garantita. E invece Inzaghi in attacco non soltanto è rimasto all'improvviso senza due pezzi grossi, ognuno con le rispettive controindicazioni, ma protagonisti della cavalcata in Champions e "chiavi in mano".