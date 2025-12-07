"Maturità di un leader. Tecnico, in primis: in una settimana, considerando anche la doppietta di Pisa, è stato lui a scavare la buca delle differenze. Ma Lautaro è guru di spogliatoio, anche: riguardate l’abbraccio e il bacio a Luis Henrique dopo la sostituzione. E andate a rivedere come ha trascinato fisicamente Marcus Thuram, restio a esultare e anche un po’ incredulo per il regalo ricevuto sul 2-0, per invogliare l’ovazione dello stadio. Thuram ha segnato il terzo gol in cinque giorni, è diventato a quota 31 il miglior marcatore francese della storia dell’Inter in Serie A, ma è soprattutto tornato a gioire insieme al compagno di tante belle storie per la prima volta dal 25 agosto, cioè dalla prima di campionato. Un nuovo inizio, proprio quando viene il bello".
(Gazzetta dello Sport)
