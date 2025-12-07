fcinter1908 ultimora La Thu-La è tornata: è il messaggio rumoroso dell’Inter. Non segnavano insieme da 103 giorni

La Thu-La è tornata: è il messaggio rumoroso dell’Inter. Non segnavano insieme da 103 giorni

La Thu-La è tornata: è il messaggio rumoroso dell’Inter. Non segnavano insieme da 103 giorni - immagine 1
Da 103 giorni Lautaro Martinez e Marcus Thuram non segnavano in tandem
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Da 103 giorni Lautaro Martinez e Marcus Thuram non segnavano in tandem. La Thu-La è tornata e con essa una grande Inter che ha stritolato il Como e dato un segnale importante al campionato. "È il messaggio rumoroso dell’Inter, nuova capolista del campionato. Con certi numeri offensivi, abbelliti anche da Calhanoglu e Carlos Augusto, sarà difficile per tutti resistere. Dieci secondi da numero 10, quando da poco era passato il decimo minuto. Lautaro Martinez ha risolto velocemente i problemi dell’Inter, tanto per cambiare, e lo ha fatto tre volte nella stessa azione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

La Thu-La è tornata: è il messaggio rumoroso dell’Inter. Non segnavano insieme da 103 giorni - immagine 1
Getty Images

"Era stato premiato nel prepartita insieme a una leggenda nerazzurra chiamata Roberto Boninsegna: il presidente Marotta ha consegnato loro una maglia celebrativa della loro galleria di gol con l’Inter. Uno stimolo in più per accorciare la distanza dai miti che occupano le poltrone dell’empireo. Lautaro ha già messo nel cassetto il quadretto con il numero 163 ed è salito a quota 164, dunque a -7 da Bonimba che è terzo nella classifica di tutti i tempi dietro ai soli Meazza e Altobelli. Non solo. In Serie A è stato coinvolto in 150 reti totali della squadra (122 gol più 28 assist). Nel frattempo ha ripreso un vantaggio sulla cima dei cannonieri del campionato in corso a quota 7 e “flaggato” il Como tra le tacche del cinturone: diventano 30 le squadre italiane alle quali ha segnato dal 2018, quando arrivò giovanissimo dal Racing. Nessun calciatore dell’Inter aveva mai diversificato così gli investimenti". 

La Thu-La è tornata: è il messaggio rumoroso dell’Inter. Non segnavano insieme da 103 giorni- immagine 3
Getty Images

"Maturità di un leader. Tecnico, in primis: in una settimana, considerando anche la doppietta di Pisa, è stato lui a scavare la buca delle differenze. Ma Lautaro è guru di spogliatoio, anche: riguardate l’abbraccio e il bacio a Luis Henrique dopo la sostituzione. E andate a rivedere come ha trascinato fisicamente Marcus Thuram, restio a esultare e anche un po’ incredulo per il regalo ricevuto sul 2-0, per invogliare l’ovazione dello stadio. Thuram ha segnato il terzo gol in cinque giorni, è diventato a quota 31 il miglior marcatore francese della storia dell’Inter in Serie A, ma è soprattutto tornato a gioire insieme al compagno di tante belle storie per la prima volta dal 25 agosto, cioè dalla prima di campionato. Un nuovo inizio, proprio quando viene il bello".

(Gazzetta dello Sport)

