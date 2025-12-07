Da 103 giorni Lautaro Martinez e Marcus Thuram non segnavano in tandem. La Thu-La è tornata e con essa una grande Inter che ha stritolato il Como e dato un segnale importante al campionato. "È il messaggio rumoroso dell’Inter, nuova capolista del campionato. Con certi numeri offensivi, abbelliti anche da Calhanoglu e Carlos Augusto, sarà difficile per tutti resistere. Dieci secondi da numero 10, quando da poco era passato il decimo minuto. Lautaro Martinez ha risolto velocemente i problemi dell’Inter, tanto per cambiare, e lo ha fatto tre volte nella stessa azione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.