Barella 6,5 - Ci mette un po’ a capire una partita dai ritmi “strani”, quasi troppo lenti per lui. Poi accelera, è protagonista del miglior momento nerazzurro, vola in ripartenza e sfiora due volte il gol. Poi, da regista, torna a far fatica.

Zielinski 6,5 - Il sostituto di Calhanoglu non può non tirare i rigori. Freddissimo, come fosse una partita qualsiasi. Il voto va agli episodi, perché sul piano della prestazione non ci siamo: fase di filtro molto lacunosa.