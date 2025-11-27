La 12 giornata della Serie A Enilive 2025-26 si è chiusa con oltre 6,5 milioni di spettatori (6.516.995) su DAZN. Continua così la striscia positiva di una stagione che, con quasi un terzo di campionato già giocato, vede la classifica cortissima in vetta: la Roma è al primo posto e Milan, Napoli, Inter e Bologna inseguono da vicino, tutte a un passo dalle posizioni di testa.