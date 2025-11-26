FC Inter 1908
Pandev: “‘L’Inter non meritava di perdere, ma deve fare gol. Non è da questa squadra…”

Al termine di Atletico Madrid-Inter, Goran Pandev ha commentato la sconfitta dei nerazzurri
Gianni Pampinella
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 26: Nicolo Barella of Internazionale is challenged by David Hancko of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Atletico de Madrid and FC Internazionale Milano at Estadio Metropolitano on November 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Al termine di Atletico Madrid-Inter, Goran Pandev ha commentato la sconfitta dei nerazzurri dagli studi di Sky Sport. "Sconfitta arrivata all'ultimo, prestazione buona, l'Inter non meritava di perdere, ma se non fai gol e non stai attento fino alla fine, poi paghi a questi livelli, devi essere concentrato fino alla fine".

Getty Images

"La squadra è più forte dell'anno scorso, forse devono migliorare nella testa. Non è da Inter sbagliare così tante partite, devono crescere lì. una gara come quella di questa sera non puoi perderla, hai dominato e creato tanto, non riesce a buttarla dentro. I cambi questa sera hanno fatto la differenza, quelli dell'Inter hanno reso poco".

(Sky Sport)

