Al termine di Atletico Madrid-Inter, Goran Pandev ha commentato la sconfitta dei nerazzurri dagli studi di Sky Sport. "Sconfitta arrivata all'ultimo, prestazione buona, l'Inter non meritava di perdere, ma se non fai gol e non stai attento fino alla fine, poi paghi a questi livelli, devi essere concentrato fino alla fine".

"La squadra è più forte dell'anno scorso, forse devono migliorare nella testa. Non è da Inter sbagliare così tante partite, devono crescere lì. una gara come quella di questa sera non puoi perderla, hai dominato e creato tanto, non riesce a buttarla dentro. I cambi questa sera hanno fatto la differenza, quelli dell'Inter hanno reso poco".