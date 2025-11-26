"E' stata sfortunata negli episodi. Zielinski? Ottima prestazione, sia lui che Bonny mi sono piaciuti molto. Bisognerebbe capire perché Chivu li ha tolti, visto che erano i migliori".
(Fonte: Prime Video)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dopo Atletico Madrid-Inter, Luca Toni ha fatto queste considerazioni a Prime Video sulla sconfitta dei nerazzurri al Metropolitano:
"Peccato, perché l'Inter ha fatto una buona prestazione contro una squadra molto forte come l'Atletico, che l'ha vinta con un gran gol nel finale. All'Inter sta girando anche male, oggi ha creato tanto così come contro il Milan ma nonostante questo, dopo due buone prestazioni, è uscita con due sconfitte".
"E' stata sfortunata negli episodi. Zielinski? Ottima prestazione, sia lui che Bonny mi sono piaciuti molto. Bisognerebbe capire perché Chivu li ha tolti, visto che erano i migliori".
