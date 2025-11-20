Il derby di Milano tra Inter e Milan è una partita che regala sempre grandi emozioni: tanti gol da una parte e dall'altra che hanno fatto esplodere di gioia le rispettive tifoserie. C'è però anche chi non è mai riuscito a regalarsi una gioia nella stracittadina e a non andare mai in gol.
Ecco chi non ha mai segnato nel derby, tanti i doppi ex presenti in questa lista: alcuni nomi sono davvero sorprendenti
Li elenca Sky Sport, che ha preso in considerazione i calciatori con almeno 10 reti all'attivo con Inter o Milan e con almeno quattro derby giocati. Ecco chi non ha mai segnato nel derby, tanti i doppi ex.
