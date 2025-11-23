Alle 20.45 si alza il sipario al Meazza per l'attesissimo derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le scelte ufficiali

Il tecnico romeno si affida a Thuram in coppia con Lautaro in attacco: a centrocampo con Barella e Calhanoglu tra Sucic e Zielinski ha scelto il croato. A destra non c'è Dumfries, gioca Carlos Augusto.