Alle 20.45 si alza il sipario al Meazza per l'attesissimo derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per la sentitissima sfida di San Siro.
Inter-Milan, le formazioni UFFICIALI: la scelta tra Zielinski e Sucic! Riecco Acerbi e Thuram
Il tecnico romeno si affida a Thuram in coppia con Lautaro in attacco: a centrocampo con Barella e Calhanoglu tra Sucic e Zielinski ha scelto il croato. A destra non c'è Dumfries, gioca Carlos Augusto.
In difesa, invece, torna titolare Acerbi al centro del reparto: insieme a lui Akanji e Bastoni davanti a Sommer.
Le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao.
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti-Colarossi
Quarto ufficiale: Marcenaro
VAR: Aureliano
Assistente VAR: Di Paolo
