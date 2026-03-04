Archiviata la Coppa Italia, l'Inter è attesa dall'attesissimo derby in programma domenica. Una gara mai banale, a maggior ragione adesso visto che può valere uno scudetto. Dopo aver cambiato ben 10 uomini rispetto al match con il Genoa, Cristian Chivu è pronto a schierare i titolarissimi.

"In difesa rientreranno, oltre a Sommer, pure Akanji e Bisseck mentre come braccetto a sinistra verrà confermato Bastoni. Porte girevoli pure sulle corsie esterne con il ritorno tra i titolari di Luis Henrique e Dimarco mentre in mezzo al campo si rivedranno Barella e Zielinski con il polacco che potrebbe essere impiegato da mezzala sinistra considerato che difficilmente nella sfida con il Milan Chivu vorrà fare a meno di Calhanoglu che ieri ha superato la prova generale".

"In attacco obiettivo più che concreto dello staff medico è recuperare Bonny per la panchina (con il Genoa era andato ko nel finale per una contrattura al polpaccio destro): il suo rientro in gruppo è previsto tra oggi e domani, quanto basta per averlo in panchina domenica e permettere a Chivu di partire con Thuram ed Esposito come terminali nel classicissimo 3-5-2".