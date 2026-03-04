FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, col Milan si torna al 3-5-2: la probabile formazione. In mezzo al campo…

ultimora

Inter, col Milan si torna al 3-5-2: la probabile formazione. In mezzo al campo…

Inter, col Milan si torna al 3-5-2: la probabile formazione. In mezzo al campo… - immagine 1
Archiviata la Coppa Italia, l'Inter è attesa dall'attesissimo derby in programma domenica. Le possibili scelte di formazione di Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Archiviata la Coppa Italia, l'Inter è attesa dall'attesissimo derby in programma domenica. Una gara mai banale, a maggior ragione adesso visto che può valere uno scudetto. Dopo aver cambiato ben 10 uomini rispetto al match con il Genoa, Cristian Chivu è pronto a schierare i titolarissimi.

Inter, col Milan si torna al 3-5-2: la probabile formazione. In mezzo al campo…- immagine 2
Getty

"In difesa rientreranno, oltre a Sommer, pure Akanji e Bisseck mentre come braccetto a sinistra verrà confermato Bastoni. Porte girevoli pure sulle corsie esterne con il ritorno tra i titolari di Luis Henrique e Dimarco mentre in mezzo al campo si rivedranno Barella e Zielinski con il polacco che potrebbe essere impiegato da mezzala sinistra considerato che difficilmente nella sfida con il Milan Chivu vorrà fare a meno di Calhanoglu che ieri ha superato la prova generale".

Inter, col Milan si torna al 3-5-2: la probabile formazione. In mezzo al campo…- immagine 3
Getty Images

"In attacco obiettivo più che concreto dello staff medico è recuperare Bonny per la panchina (con il Genoa era andato ko nel finale per una contrattura al polpaccio destro): il suo rientro in gruppo è previsto tra oggi e domani, quanto basta per averlo in panchina domenica e permettere a Chivu di partire con Thuram ed Esposito come terminali nel classicissimo 3-5-2".

(Tuttosport)

Leggi anche
Zanetti: “Ripartendo dalle sconfitte si costruisce una vittoria. I valori per i...
Sabatini: “Bastoni? Fischi protesta civile, con Lukaku andava bene? Ho visto Saelemaekers...

© RIPRODUZIONE RISERVATA