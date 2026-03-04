Il vice presidente ed ex capitano dell'Inter ha presenziato al forum 'Osservatorio Valore Sport', organizzato da 'The European House - Ambrosetti', al Salone d'Onore del Coni

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 marzo - 14:42

«Trasmettere dei valori sportivi ed essere di esempio è essenziale per bambini e i giovani. Quando ho iniziato la mia carriera sportiva, io arrivavo da un quartiere molto piccolo e umile e diventare calciatore era una grandissima opportunità. Quando sono arrivato in Italia si è aperto un mondo, passare da un piccolo quartiere a Milano è stato incredibile».

Il vice presidente ed ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti, è intervenuto al forum 'Osservatorio Valore Sport', organizzato da 'The European House - Ambrosetti', al Salone d'Onore del Coni. «Noi abbiamo una responsabilità sociale, non dimentico quello che ho vissuto. Io avevo un piatto caldo a casa, la possibilità di andare a scuola e di sognare, ma in tanti no. Volevo fare qualcosa per questi ragazzi», ha aggiunto l'ex capitano nerazzurro che nel 2001 ha dato vita alla Fondazione P.U.P.I. insieme a sua moglie con l'obiettivo di dare un contributo nel settore della protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

«Da 25 anni aiutiamo tanti ragazzi e non ha prezzo sentirsi dire 'mi avete salvato la vita'. Mi piace sempre sottolineare il percorso che uno fa per arrivare a qual momento li, a sollevare un trofeo o a vincere una medaglia. Bisogna fare attenzione al valore della sconfitta, quello è il momento in cui riparti per la vittoria futura. Per vincere prima bisogna saper perdere, in quel momento lì costruisci la vittoria successiva. E' importante far capire ai giovani che l'errore e la sconfitta fanno parte del discorso e crea la mentalità», ha aggiunto Javier.

«Da capitano mi capitava in intervenire e cercavo di far capire che qualcuno aveva sbagliato e cercavo di indirizzarlo nel fare le cose giuste», ha poi anche detto.

