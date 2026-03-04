Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato il pareggio tra Como-Inter

Gianni Pampinella Redattore 4 marzo - 14:30

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato il pareggio tra Como-Inter e ha parlato dei fischi dei tifosi avversari rivolti a Bastoni. "Mi sembra che l'Inter abbia giocato la partita che doveva giocare. Il grande Como dello spettacolo non si è proprio visto, l'Inter si è limitata ad aspettare e a guardare. Ieri si è vista una delle partite più brutte che abbia mai visto in vita mia".

"I fischi a Bastoni? Umanamente dispiacciono, ma sono una forma di protesta molto più civile dei 'Materazzi figlio di...' o tanti altri figli. I fischi sono una forma di protesta civile, quelle brutte, che passavano inosservate, Lukaku che è uno recente, quelle andavano bene? Stiamo scherzando? Dispiace per Bastoni dal punto di vista umano, i fischi se li son presi certi giocatori e se li sono portati a casa. Su tutti i discorsi della simulazione, c'è un caso che è quello di Saelemaekers. Ho visto Cremonese-Milan e Saelemaekers è stato protagonista di 6 episodi in cui è caduto per terra. In un episodio ha simulato e l'arbitro fa finta di niente, 4 episodi erano falli netti e l'arbitro ha fatto finta di niente".

"Un altro episodio era mezzo e mezzo. Arbitrare così sono buono anch'io. Però non facciamo diventare che ci sono giocatori che sono presi di mira. Cuadrado dopo il famoso fallo da rigore fischiato da Calvarese in Juve-Inter, per due anni gli dovevano sparare per fischiare una punizione. Vale per Saelemaekers, vale per Bastoni, Cuadrado, non facciamo che adesso gli arbitraggi su certi giocatori dipendono dal curriculum del giocatore stesso".

"Cari tifosi dell'Inter, ma anche della Juve, ma di tutte le squadre, visto che è il caso di Bastoni, mi rivolgo ai tifosi dell'Inter. Perché quando c'è Lukaku e tutto lo stadio lo fischia va bene, e quando invece c'è Bastoni e tutto lo squadra lo fischia non va bene? Criminalizzato? Fischiato. Dispiace per il ragazzo, ma l'hanno fischiato, non hanno fatto con i fischietto come con Lukaku. Bastoni ci deve convivere per un bel periodo di tempo come è successo a Cuadrado e a tanti altri giocatori. Kalulu squalificato, La Penna si sono perse le tracce a livello di Serie A e Bastoni? Non è successo nulla. Normale che ci siano i fischi. A me piace ragionare con una certa coerenza senza le bandiere".

(Radio Sportiva)