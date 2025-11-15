Nell'ultima pausa per le Nazionali Adrien Rabiot si era fatto male e gli esami medici avevano messo in evidenza una lesione al soleo del polpaccio sinistro. Giocatore fondamentale per il Milan di Allegri, il centrocampista potrebbe tornare a disposizione proprio per la gara contro l'Inter di domenica prossima.
Inter-Milan, Rabiot torna ad allenarsi in gruppo a inizio settimana
Allegri dovrebbe recuperare il francese che è fermo ormai da settimane e si prepara a rientrare per la sfida contro i nerazzurri
Il francese non è stato convocato da Deschamps per le gare della Nazionale e ha potuto dedicarsi al suo totale recupero a Milanello.
Il suo infortunio richiede massima prudenza, lo ha spiegato anche il suo allenatore. È una questione delicata e per questo non sono state forzate le cose. Il centrocampista così non ha partecipato all'amichevole contro la Virtus Entella. A meno di novità dell'ultimora - spiega il sito goal.com - Rabiot dovrebbe tornare in gruppo proprio a inizio settimana quando la squadra rossonera preparerà la sfida contro la formazione di Chivu.
(Fonte: goal.com)
