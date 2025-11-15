Ne ha parlato lo stesso Calhanoglu al triplice fischio di Turchia-Bulgaria. Qui le considerazioni del centrocampista nerazzurro: "L'importante era arrivare al playoff in prima fascia. È stata una vittoria significativa per noi. I tifosi si aspettavano un 4-0 o 5-0, ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile.

La gara con la Spagna? C'è la questione del cartellino giallo, e ne parleremo con il nostro allenatore. Parleremo con lui. Non dobbiamo correre rischi. Siamo in prima fascia. Valuteremo la situazione e guarderemo avanti. Ogni sconfitta pesante ti rende ancora più ambizioso. Lo abbiamo dimostrato nella partita contro la Georgia. Sapevamo che la Spagna era la favorita, e forse abbiamo solo aspettato troppo. Non è successo, dobbiamo accettarlo. L'importante era entrare in prima fascia, e ci siamo riusciti".