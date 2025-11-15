Caprile nel mirino delle big? Pisacane: “Ha talento e personalità. Ed è molto attento a…”

Fabio Pisacane , allenatore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di Elia Caprile.

«Elia è un leader, ha talento e personalità. La meritava. È un grande lavoratore, molto attento i dettagli, arriva per primo e va via per ultimo. Deve continuare così. È un enorme piacere essere parte di questo suo percorso di crescita»