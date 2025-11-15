Caprile nel mirino delle big? Pisacane: “Ha talento e personalità. Ed è molto attento a…”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di Elia Caprile.
Il portiere ex Napoli ed Empoli è uno dei nomi cerchiati in rosso anche dalle big italiane, tra le quali c'è l'Inter a caccia di un numero 1 considerando sempre più probabile l'addio di Sommer a fine stagione:
«Elia è un leader, ha talento e personalità. La meritava. È un grande lavoratore, molto attento i dettagli, arriva per primo e va via per ultimo. Deve continuare così. È un enorme piacere essere parte di questo suo percorso di crescita»
