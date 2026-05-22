All'Arena Civica il discorso del presidente Beppe Marotta davanti a tutta la famiglia nerazzurra

Gianni Pampinella Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 09:02)

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Ieri tutta l'Inter si è ritrovata all’Arena Civica di Milano. L’evento ha portato nel cuore della città centinaia di persone sulle gradinate, oltre all’Under 23, le Women, fino alla Primavera e a tutte le giovanili. A prendersi la scena è stato Beppe Marotta che ha ringraziato tutta la famiglia nerazzurra.

"Dall’omaggio riservato a Massimo Moratti, figura storica del club, perché «ha voluto accompagnarci in questa celebrazione insieme al dottor Tronchetti che con Pirelli ha segnato pagine indimenticabili di questa gloriosa società», ai tifosi, definiti «cuore pulsante della nostra società e il dodicesimo uomo in campo». Senza dimenticare il management e i numerosi dipendenti che affollano gli uffici di viale della Liberazione e Appiano Gentile, la «squadra silenziosa» che mette costantemente al servizio del club le proprie risorse e contribuisce al raggiungimento dei traguardi. Giusto anche sottolineare ancora una volta i meriti della proprietà che «ha raccolto l'Inter in un momento di difficoltà - ha ricordato Marotta -, è riuscita a supportare l'attività gestionale della società, non è mai mancata e ci è stata vicina. La loro presenza è stata silenziosa ma continua, l'Inter va avanti anche grazie a loro».

"Nel suo messaggio ecumenico però Marotta non ha risparmiato una stoccata alla sponda rossonera del Naviglio, in particolare a Gerry Cardinale, che nell’intervista rilasciata in questi giorni era tornato sulla disfatta di Monaco dell’Inter: «Abbiamo scelto un luogo iconico per questa celebrazione perché siamo l’unica squadra della città che ha due stelle e questo per noi è motivo d’orgoglio». La sfida per la prossima stagione è già cominciata".

(Corriere dello Sport)