Toni: “Inter migliorata tanto, sarà un bel derby. Per lo scudetto…”

A margine degli Italian Padel Awards, l'ex attaccante ha parlato della gara di sabato ma anche della corsa per la vittoria del campionato di Serie A

Luca Toni ha partecipato alla seconda edizione degli Italian Padel Awards che si stanno svolgendo al Foro Italico e ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport soffermandosi su Inter-Milan. «Il derby è la partita più bella, Inter e Milan giocano davvero bene, hanno portato avanti un progetto dall’anno scorso. L’Inter è migliorata tanto e credo che la sconfitta in Champions l’abbia fatta crescere. Sarà un bellissimo derby», ha detto l'attaccante.

Sulla corsa scudetto l'ex Campione del Mondo ha sottolineato: «Il Napoli secondo me è sempre forte, mi piacciono le milanesi, la Juve non gioca le coppe, la Roma potrebbe essere una sorpresa, credo che sarà un campionato bello fino alla fine. Lukaku ha portato entusiasmo e la Roma ha un gruppo che mi piace. Con Dybala potranno far divertire i tifosi».