Intervenuti su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato così del Como quarto in classifica:

"Mi fa impazzire il Como, hai visto cosa ha fatto Nico Paz? E non solo quello. E' il giocatore più forte del campionato", esordisce Zazzaroni. Risponde Caressa: "Nostro sicuramente".