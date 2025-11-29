FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Solo Dybala se sta bene è meglio di Nico Paz”. Caressa replica così

ultimora

Zazzaroni: “Solo Dybala se sta bene è meglio di Nico Paz”. Caressa replica così

Zazzaroni: “Solo Dybala se sta bene è meglio di Nico Paz”. Caressa replica così - immagine 1
Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato così del Como quarto in classifica e sempre più una realtà del campionato
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuti su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato così del Como quarto in classifica:

Zazzaroni: “Solo Dybala se sta bene è meglio di Nico Paz”. Caressa replica così- immagine 2
Getty Images

"Mi fa impazzire il Como, hai visto cosa ha fatto Nico Paz? E non solo quello. E' il giocatore più forte del campionato", esordisce Zazzaroni. Risponde Caressa: "Nostro sicuramente".

Zazzaroni: “Solo Dybala se sta bene è meglio di Nico Paz”. Caressa replica così- immagine 3

Zazzaroni replica: "Se Dybala sta bene, se la gioca"

Caressa non ci sta: "E' più forte Nico Paz"

Zazzaroni chiosa così: "Se Dybala sta bene è più forte Dybala di Nico Paz"

Leggi anche
Laporta: “Dichiarazioni di Perez fuori luogo, rivelano un’ossessione. Sembra...
Valtolina e gli aneddoti su Recoba: “Un marziano. Ricordo ancora che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA