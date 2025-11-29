Intervenuti su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato così del Como quarto in classifica:
Zazzaroni: “Solo Dybala se sta bene è meglio di Nico Paz”. Caressa replica così
"Mi fa impazzire il Como, hai visto cosa ha fatto Nico Paz? E non solo quello. E' il giocatore più forte del campionato", esordisce Zazzaroni. Risponde Caressa: "Nostro sicuramente".
Zazzaroni replica: "Se Dybala sta bene, se la gioca"
Caressa non ci sta: "E' più forte Nico Paz"
Zazzaroni chiosa così: "Se Dybala sta bene è più forte Dybala di Nico Paz"
