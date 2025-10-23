Periodo difficile per la squadra allenata da Antonio Conte. Ieri duro faccia a faccia tra il tecnico e la squadra

Gianni Pampinella Redattore 23 ottobre - 12:30

Periodo di crisi per il Napoli. La squadra di Antonio Conte è reduce da una batosta pesante in Champions dove è stata schiacciata dal Psv con un risultato pesantissimo, 6-2. Come riporta il Mattino, ieri il tecnico è stato severissimo nel faccia a faccia con la squadra, ma aveva già iniziato nel ventre del Philips Stadion.

"Mosci i giocatori, poco reattivo il tecnico che nel dopo-gara ha voluto esagerare. Ora, però, è il ritorno con i piedi per terra: c’è da soffrire per conquistare un posticino in Champions, c’è da penare per arrivare ai playoff. Altro che frizzi e lazzi. Dice Conte che lui aveva già avvertito tutti ma con un mercato da 190 milioni di euro, si fa fatica a immaginare che davvero ci sarebbero stati tutti questi contrattempi".

"Se qualcuno con l’Inter si aspetta epurazioni eccellenti o il ritorno al 4-3-3 se lo può scordare. Conte farà di tutto per riavere Hojlund in campo da titolare e probabilmente ci riuscirà. Poi qualche cambio necessario. Con l’Inter è la risposta a ogni cosa: capire, cioè, se Torino e Eindhoven sono solo due blackout, oppure l’inizio di un viaggio nella notte. Certo, l’Inter è un avversario che può essere perfetto: una vittoria cancellerebbe le delusioni in un attimo. E questo Napoli di Conte può riuscirci. Ma stavolta, pure in caso di vittoria, meglio restare tutti abbottonati".

(Il Mattino)