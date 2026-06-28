Non può essere il mercato a stravolgere le carte in tavola o a far esacerbare gli animi dei tifosi. Sento cose fuori da ogni logica. Io penso solo all'Inter, al futuro dell'Inter, sono contento solo quando vince l'Inter. Ausilio e Marotta non sono miei amici, io faccio il mio lavoro e loro il loro. Ho sempre detto quello che volevo dire, anche nel rapporto di trasparenza con chi ci ascolta uno deve dire sempre quello che pensa. A volte ho esagerato con le critiche ma ogni tanto viene fuori anche a me l'anima del tifoso"
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