Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha voluto condividere il suo punto di vista sulle critiche all'Inter dopo che Palestra è andato al Chelsea e che Nico Paz, sogno dei tifosi nerazzurri, sia stato preso a titolo definitivo dal Como:

"Qualche settimana fa questa squadra ha vinto scudetto e Coppa Italia ma dalle considerazioni che leggo e sento in giro sembrano passati anni luce, sento solo critiche, solo cose negative e mi sembra un po' tutto senza senso. Qualche mese fa questo gruppo, contro ogni pronostico per come era andata la stagione precedente, per i problemi al Mondiale per Club, sembrava tutto distrutto, invece in silenzio hanno vinto il 21° scudetto, vincono con Roma e Como contro ogni pronostico, di cosa stiamo parlando? Parliamo di una stagione meravigliosa.