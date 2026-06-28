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Mercato Inter, Musmarra: “Leggo e sento cose senza senso. E su Marotta e Ausilio…”

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Il punto di vista di Alfio Musmarra sul mercato dell'Inter e sulle critiche ai dirigenti nerazzurri
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha voluto condividere il suo punto di vista sulle critiche all'Inter dopo che Palestra è andato al Chelsea e che Nico Paz, sogno dei tifosi nerazzurri, sia stato preso a titolo definitivo dal Como:

Inter

"Qualche settimana fa questa squadra ha vinto scudetto e Coppa Italia ma dalle considerazioni che leggo e sento in giro sembrano passati anni luce, sento solo critiche, solo cose negative e mi sembra un po' tutto senza senso. Qualche mese fa questo gruppo, contro ogni pronostico per come era andata la stagione precedente, per i problemi al Mondiale per Club, sembrava tutto distrutto, invece in silenzio hanno vinto il 21° scudetto, vincono con Roma e Como contro ogni pronostico, di cosa stiamo parlando? Parliamo di una stagione meravigliosa.

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Inter Marotta Ausilio
Getty

Non può essere il mercato a stravolgere le carte in tavola o a far esacerbare gli animi dei tifosi. Sento cose fuori da ogni logica. Io penso solo all'Inter, al futuro dell'Inter, sono contento solo quando vince l'Inter. Ausilio e Marotta non sono miei amici, io faccio il mio lavoro e loro il loro. Ho sempre detto quello che volevo dire, anche nel rapporto di trasparenza con chi ci ascolta uno deve dire sempre quello che pensa. A volte ho esagerato con le critiche ma ogni tanto viene fuori anche a me l'anima del tifoso"

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