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De Ligt rivela a sorpresa: “I miei idoli? Da bambino mi immedesimavo in un ex Inter”
Matthijs de Ligt, ex difensore della Juventus, ha parlato in una intervista concessa ai canali ufficiali del Manchester United. Spazio a un focus sui suoi idoli da bambino, tra cui compare anche un ex calciatore dell'Inter. Ha spiegato infatti il difensore olandese:
"Nelle giovanili giocavo anche a centrocampo, ed Eriksen giocava esattamente nella mia posizione. Quindi a quel tempo era davvero l'esempio di uno dei giocatori che ammiravo di più. Quando è emerso, la gente ne parlava già come di uno dei più grandi talenti visti da anni, quindi viene naturale prestare attenzione a quello che fa".
In un certo senso mi immedesimavo nel giocatore, ed è semplicemente bello vedere quanta strada ha fatto. È curioso che alla fine io abbia giocato davvero con lui", ha continuato Matthijs ricordando i trascorsi proprio allo United. "Naturalmente anche con Cristiano. Ma sì, era uno dei miei più grandi idoli quando ero più giovane".
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