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UFFICIALE – Il Modena saluta dodici giocatori: “Un ringraziamento speciale a Massolin che…”
Tramite una nota sul suo sito ufficiale, il Modena ha reso noto che si conclude il percorso in gialloblù di sei giocatori: Fabrizio Bagheria, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Grégoire Defrel, Ettore Gliozzi e Luca Strizzolo.
Il Modena ha annunciato anche che, nel corso della stagione, si sono concretizzate le condizioni per il riscatto di Alessandro Sersanti mentre altri cinque giocatori in prestito (Giuseppe Ambrosino, Alessandro Dellavalle, Manuel De Luca, Niklas Pyyhtiä e Luca Zanimacchia) tornano ai rispettivi club di appartenenza.
"Un ringraziamento speciale anche a Yanis Massolin, approdato in gialloblù la scorsa estate e ceduto all’Inter nel corso del mercato invernale, che ha concluso la stagione a Modena in prestito", si legge sul sito del Modena.
Le cifre dell'operazione sono le seguenti: l'Inter ha preso Massolin per 3,5 mln più bonus fino ad arrivare al massimo a 6 mln, lasciando una percentuale sulla futura rivendita al Modena. Da vedere, ora, se Massolin verrà giudicato da Chivu durante il ritiro oppure verrà ceduto in prestito.
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