L'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma ha diretto 38 volte l'Inter con un bilancio di 16 vittorie, 12 pari e 10 sconfitte e 41 volte il Napoli con un bilancio di 22 vittorie, 12 pari e 7 sconfitte,

L'ultimo Napoli-Inter è stato a marzo 2025, una sfida che ha lasciato in dote molte polemiche. Il Napoli si era lamentato per una mano in area nerazzurra di Dumfries su tiro di McTominay senza che fosse fischiato il penalty mentre Simone Inzaghi, a quel tempo tecnico interista, aveva protestato in campo per un altro episodio con gli stessi protagonisti: un contrasto di McTominay su Dumfries che non aveva portato al rigore.