Niente da fare, David Neres sarà costretto a saltare il big match contro l'Inter. Il giocatore non recupera dall'infortunio alla caviglia occorso nel finale della sfida contro la Lazio e vedrà dalla tribuna la sentitissima sfida con i nerazzurri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al momento le opzioni per Conte sarebbero state soltanto due: lanciare Lang dal primo minuto, come nella scorsa giornata, oppure tentare l'esperimento delle due punte di peso con Lucca titolare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Napoli, Neres salta l’Inter: le due opzioni di Conte per sostituirlo
ultimora
Napoli, Neres salta l’Inter: le due opzioni di Conte per sostituirlo
Il giocatore non recupera dall'infortunio alla caviglia occorso nel finale della sfida contro la Lazio e salta l'Inter
"Di certo un incontro così delicato con l'Inter non si presta alle novità e proprio all'andata Neres schierato da falso centravanti aveva confuso la difesa dei nerazzurri. Quindi, con ogni probabilità, l'olandese avrà un'altra chance di convincere il tecnico, che al momento non è molto soddisfatto del suo rendimento".
"Accanto a Lang, ci sarà Elmas ad agire alle spalle di Hojlund. La linea di centrocampo sarà composta da Spinazzola e Politano sugli esterni, con Lobotka e McTominay nel mezzo. In porta Milinkovic-Savic, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus favorito nel ballottaggio con Buongiorno".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA