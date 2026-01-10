FC Inter 1908
Napoli, Neres salta l’Inter: le due opzioni di Conte per sostituirlo

Il giocatore non recupera dall'infortunio alla caviglia occorso nel finale della sfida contro la Lazio e salta l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Niente da fare, David Neres sarà costretto a saltare il big match contro l'Inter. Il giocatore non recupera dall'infortunio alla caviglia occorso nel finale della sfida contro la Lazio e vedrà dalla tribuna la sentitissima sfida con i nerazzurri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al momento le opzioni per Conte sarebbero state soltanto due: lanciare Lang dal primo minuto, come nella scorsa giornata, oppure tentare l'esperimento delle due punte di peso con Lucca titolare.

"Di certo un incontro così delicato con l'Inter non si presta alle novità e proprio all'andata Neres schierato da falso centravanti aveva confuso la difesa dei nerazzurri. Quindi, con ogni probabilità, l'olandese avrà un'altra chance di convincere il tecnico, che al momento non è molto soddisfatto del suo rendimento".

"Accanto a Lang, ci sarà Elmas ad agire alle spalle di Hojlund. La linea di centrocampo sarà composta da Spinazzola e Politano sugli esterni, con Lobotka e McTominay nel mezzo. In porta Milinkovic-Savic, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus favorito nel ballottaggio con Buongiorno". 

(Gazzetta dello Sport)

