Dopo l'ultima giornata di campionato, la distanza è rimasta invariata. Si continua così, dunque, a marciare verso il traguardo, in una volata di 9 giornate da vivere tutta d'un fiato. Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine per questo scudetto 2024/25. I nerazzurri, vittoriosi contro l'Udinese per 2-1, restano primi a quota 67 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Napoli che, dopo il successo contro il Milan, insegue a 64. Chi avrà la meglio? Chi ha il calendario migliore fra le due? Ecco gli impegni delle due fino a fine campionato, partita per partita: