L'Inter sa colpire nei momenti decisivi della partita: i nerazzurri sono la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15' di gioco (7 gol) e negli ultimi 15' (9 gol).

CALHA E IL NAPOLI

Hakan Calhanoglu ha giocato otto partite con la maglia dell'Inter contro il Napoli in campionato segnando 4 gol: i partenopei sono la vittima preferita del turco in nerazzurro. Calhanoglu è andato a segno a San Siro nella stagione 2021/22 e 2024/25, mentre è andato a referto al Maradona nel 2023/24 e nella sfida d'andata di questo campionato.

DIMARCO, ATTACCANTE AGGIUNTO

Nessun difensore in questa stagione ha preso parte a più gol nei cinque principali campionati europei rispetto a Federico Dimarco: l'esterno è a quota otto (tre reti e cinque assist), esattamente come Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen.

Dimarco ha sbloccato la sfida del Tardini contro il Parma con un gol di destro, una rarità per lui: il numero 32 però è il difensore che ha segnato più gol in Serie A a partire dal suo ritorno all'Inter nell'estate del 2021. Dimarco ha segnato 18 reti, le stesse messe a segno dal suo compagno Denzel Dumfries e da Theo Hernandez.

Inoltre, in questo campionato solo il genoano Aarón Martín (47) ha creato più occasioni per i compagni dell'esterno nerazzurro e di Nicolò Barella, rispettivamente a quota 46 e 42.

(Fonte: Inter.it)