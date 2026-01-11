FC Inter 1908
Inter, gol nei momenti decisivi. Nessuno come Dimarco in Europa, Calha vs Napoli…

L'Inter sta mantenendo un ritmo decisamente elevato in campionato: i numeri della squdra di Chivu e dei singoli
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'Inter sta mantenendo un ritmo decisamente elevato in campionato: per la settima volta nella sua storia i nerazzurri hanno vinto 14 partite nelle prime 18 giornate e inoltre la squadra di Chivu ha una striscia aperta di 6 successi consecutivi in campionato: i nerazzurri non fanno meglio dal periodo gennaio-marzo 2024, quando arrivarono a dieci.

Dopo le prime 18 partite di campionato l'Inter ha segnato 40 gol, cifra raggiunta già in cinque delle ultime sei edizioni della Serie A a questo punto del torneo, tante quante nei 70 precedenti campionati. I nerazzurri sono riusciti a mandare in rete 13 giocatori diversi e 7 dei 40 gol dell'Inter sono stati realizzati da difensori: nei top 5 campionati europei solo Chelsea e Bayer Leverkusen hanno fatto meglio con 8 (sette anche per il Como). La squadra di Chivu inoltre ha marcato 6 gol di testa in questa Serie A, come la Cremonese: solo il Napoli a quota 7 ha fatto registrare un dato migliore.

L'Inter sa colpire nei momenti decisivi della partita: i nerazzurri sono la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15' di gioco (7 gol) e negli ultimi 15' (9 gol).

CALHA E IL NAPOLI

Hakan Calhanoglu ha giocato otto partite con la maglia dell'Inter contro il Napoli in campionato segnando 4 gol: i partenopei sono la vittima preferita del turco in nerazzurro. Calhanoglu è andato a segno a San Siro nella stagione 2021/22 e 2024/25, mentre è andato a referto al Maradona nel 2023/24 e nella sfida d'andata di questo campionato.

DIMARCO, ATTACCANTE AGGIUNTO

Nessun difensore in questa stagione ha preso parte a più gol nei cinque principali campionati europei rispetto a Federico Dimarco: l'esterno è a quota otto (tre reti e cinque assist), esattamente come Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen.

Dimarco ha sbloccato la sfida del Tardini contro il Parma con un gol di destro, una rarità per lui: il numero 32 però è il difensore che ha segnato più gol in Serie A a partire dal suo ritorno all'Inter nell'estate del 2021. Dimarco ha segnato 18 reti, le stesse messe a segno dal suo compagno Denzel Dumfries e da Theo Hernandez.

Inoltre, in questo campionato solo il genoano Aarón Martín (47) ha creato più occasioni per i compagni dell'esterno nerazzurro e di Nicolò Barella, rispettivamente a quota 46 e 42.

(Fonte: Inter.it)

