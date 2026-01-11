Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, Angelo Bonfrisco, ex arbitro, ha commentato così la designazione di Doveri per Inter-Napoli

Marco Astori Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 06:02)

Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, Angelo Bonfrisco, ex arbitro, ha commentato così la designazione di Doveri per Inter-Napoli: "Vi rispondo con sincerità: era l’unico rimasto. Su 42 arbitri tra Serie A e B, togliendo i giovani, ci riduciamo sempre a 7-8 candidati per le grandi partite.

Mariani ha arbitrato ieri, Maresca aveva fatto Lazio-Napoli, Guida e Maresca non vengono mandati su queste gare, Massa aveva diretto un big match di recente. Alla fine restava Doveri. Doveri è un arbitro di personalità, con esperienza, tecnicamente bravo. Su questo non ci sono dubbi. Però vi ricordo che nell’ultima partita a Torino ha commesso l’errore più grave del weekend: l’uscita del portiere che tocca la palla con la mano e poi travolge l’attaccante.

Alla review ha giudicato male e quello era rigore più giallo o espulsione. Eppure, nonostante questo errore, il designatore ha deciso comunque di mandare il meglio che ha. Quando poi qualcuno si lamenta, la risposta è: ho mandato uno dei più bravi, cosa devo fare? Se poi sbaglia la partita può succedere. Io mi auguro che sia una grande gara e che Doveri faccia una partita da grande arbitro, come sa fare".