Alessandro De Felice Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 23:32)

Il Napoli arriva al big match contro l'Inter occupando il terzo posto in classifica con 38 punti, a meno quattro dai nerazzurri con lo stesso numero di partite giocate, 18. I partenopei hanno collezionato 12 vittorie e 2 pareggi: la squadra di Antonio Conte è il secondo miglior attacco della Serie A con 29 gol (undici in meno dell'Inter) e la seconda miglior difesa con 14 reti subite (a 12 ci sono Roma e Como, l'Inter ha subito 15 gol).

La squadra campana si presenta alla gara di San Siro dopo il pareggio casalingo in rimonta contro l'Hellas Verona: più in generale il Napoli in campionato ha messo in fila tre vittorie (Juventus al Maradona, Cremonese e Lazio in trasferta), un pareggio (contro l'Hellas) e una sconfitta (contro l'Udinese al Bluenergy Stadium).

A fine dicembre i partenopei hanno conquistato la Supercoppa Italiana a Riyadh, battendo il Milan in semifinale e il Bologna nella finalissima: entrambe le partite sono terminate con il risultato di 2-0. Discorso diverso in Champions League, dove il Napoli ha fatto fatica, conquistando 7 punti nelle prime sei giornate: i campani sono comunque in lotta per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. In Coppa Italia gli azzurri hanno sconfitto il Cagliari ai rigori e attendono come avversaria nei quarti la vincente di Fiorentina-Como.

Antonio Conte ha riorganizzato il suo Napoli dopo l'ultima pausa nazionali nel mese di novembre: dalla ripresa del campionato in avanti i partenopei si sono schierati con il 343, un assetto che ha contribuito a portare cinque vittorie su sette partite in Serie A. Il miglior marcatore stagionale del Napoli è l'attaccante danese Rasmus Højlund, arrivato in estate dal Manchester United: il classe 2003 ha realizzato 9 gol, 6 dei quali in campionato.

