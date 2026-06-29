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Mondiale, arrivano anche le firme degli interisti: Lautaro e Sucic in gol. Solo…
Dopo Sucic, è arrivato anche il gol di Lautaro. Al Mondiale arrivano anche i gol dei giocatori nerazzurri. Finalmente si è sbloccato il capitano dell'Inter che nel 3-1 argentino alla Giordania firma su calcio di rigore il suo primo centro mondiale in assoluto. "E offre in generale la solita prestazione solida, utile e di grande qualità: colpisce anche un traversa e regala assist a raffica per Julian Alvarez e Giovani Lo Celso. Il capitano dell’Inter tornerà in campo nella notte fra sabato e domenica contro la grande sorpresa Capo Verde: si entra finalmente nella fase a eliminazione diretta con i sedicesimi di finale", sottolinea il Corriere della Sera.
"A segno anche Petar Sucic nella vittoria-qualificazione della Croazia (2-1, gol-partita del granata Vlasic ) contro il Ghana (a sua volta avanti nella competizione). Il 22enne centrocampista nerazzurro è stato schierato titolare dal commissaro tecnico Dalic e ha sbloccato la partita dopo una mezzoretta: precisissimo destro rasoterra da lontano, ormai una specialità della casa. Della pattuglia interista, fuori solo il turco Hakan Calhanoglu. Prosegue invece il cammino di tutti gli altri. La Francia di Marcus Thuram giocherà domani alle 23 contro la Svezia".
"E sempre domani toccherà a Denzel Dumfries e Ange-Yoan Bonny. Il primo sarà protagonista (ore 3) in Olanda-Marocco, di sicuro il sedicesimo più interessante in assoluto, mentre Bonny spingerà la Costa D’Avorio contro la Norvegia di Erling Haaland (fischio d’inizio alle 19). Manuel Akanji, dal canto suo, cercherà l’accesso agli ottavi di finale venerdì alle 5: sulla strada della Svizzera c’è l’Algeria".
(Corriere della Sera)
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