Dopo Sucic, è arrivato anche il gol di Lautaro. Al Mondiale arrivano anche i gol dei giocatori nerazzurri. Finalmente si è sbloccato il capitano dell'Inter che nel 3-1 argentino alla Giordania firma su calcio di rigore il suo primo centro mondiale in assoluto. "E offre in generale la solita prestazione solida, utile e di grande qualità: colpisce anche un traversa e regala assist a raffica per Julian Alvarez e Giovani Lo Celso. Il capitano dell’Inter tornerà in campo nella notte fra sabato e domenica contro la grande sorpresa Capo Verde: si entra finalmente nella fase a eliminazione diretta con i sedicesimi di finale", sottolinea il Corriere della Sera.