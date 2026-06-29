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Pedullà: “Ho apprezzato le parole di Ausilio nonostante delle bugie bianche come…”

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato le parole di Piero Ausilio su Palestra
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato le parole di Piero Ausilio su Palestra. Il DS dell'Inter ha parlato proprio dell'ex esterno dell'Atalanta a margine dell'evento a Rimini per l'apertura ufficiale del calciomercato.

Pedullà: “Ho apprezzato le parole di Ausilio nonostante delle bugie bianche come…”- immagine 2

Ecco il commento di Pedullà: "Ho apprezzato molto le parole di Ausilio, forse con qualche bugia bianca ma ci sta. Ausilio, senza citare Palestra, ha detto che ha preso un due di picche che neanche ai tempi delle superiori. Non ha citato ma il riferimento è a Palestra, sono dichiarazioni molto oneste che mi sento di apprezzare.

Inter Palestra

Ha detto che l'unica proposta dell'Inter è di 34-35 mln e questa è una bugia bianca perché se poi il Chelsea ha chiuso alla cifra che ha chiuso, è evidente che l'Inter non si possa essere attestata su quella cifra"

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