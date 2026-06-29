Ecco il commento di Pedullà: "Ho apprezzato molto le parole di Ausilio, forse con qualche bugia bianca ma ci sta. Ausilio, senza citare Palestra, ha detto che ha preso un due di picche che neanche ai tempi delle superiori. Non ha citato ma il riferimento è a Palestra, sono dichiarazioni molto oneste che mi sento di apprezzare.

Ha detto che l'unica proposta dell'Inter è di 34-35 mln e questa è una bugia bianca perché se poi il Chelsea ha chiuso alla cifra che ha chiuso, è evidente che l'Inter non si possa essere attestata su quella cifra"