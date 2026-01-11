fcinter1908 ultimora Inter-Napoli, i precedenti: nerazzurri in vantaggio, nelle ultime 8 a San Siro…

La partita di domenica tra Inter e Napoli sarà la numero 160 in Serie A tra le due squadre: tutti i numeri della sfida
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo la vittoria contro il Parma nel turno infrasettimanale di Serie A, l'Inter è pronta a tornare subito in campo nella 20ª giornata di campionato.

I nerazzurri affrontano il Napoli a San Siro domenica 11 gennaio alle 20:45, in quello che è un vero e proprio big match d'alta classifica: la squadra di Chivu infatti occupa il primo posto, mentre il Napoli è in terza posizione a sole quattro lunghezze dai nerazzurri.

Una grande partita che promette spettacolo, come dimostrano anche i numeri e le curiosità statistiche che accompagnano Inter-Napoli.

I PRECEDENTI

La partita di domenica tra Inter e Napoli sarà la numero 160 in Serie A tra le due squadre: il bilancio storico vede i nerazzurri in vantaggio, con 70 vittorie contro le 48 del Napoli, mentre 41 pareggi completano il quadro. In generale solo la Juventus ha collezionato più successi contro i partenopei in campionato (71 vittorie), stesso discorso anche per i gol segnati contro il Napoli: l'Inter è a quota 227 (229 la Juventus).

L'Inter è rimasta imbattuta contro i campani nelle ultime 8 partite giocate a San Siro in Serie A: i nerazzurri hanno collezionato 5 successi e tre pareggi.

(Fonte: Inter.it)

