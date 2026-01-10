FC Inter 1908
Come finisce Inter-Napoli? Pronostici opposti per Caressa e Zazzaroni: “E diciamo che…”

A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono lanciati nel pronostico di Inter-Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

Inter-Napoli è il big-match della 20° giornata, una partita che potrebbe spostare gli equilibri in cima alla classifica. L'Inter è in testa con 42 punti, tre in più del Milan e quattro in più del Napoli, fermato sul 2-2 dal Verona al Maradona.

Intervenuti a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono lanciati nel pronostico di Inter-Napoli. Zazzaroni opta per il pareggio: "Dico X, ma se vince Chivu è un momento importante per la stagione. Ricordiamo che Neres non ce la fa, al massimo va in panchina".

Caressa va nel senso opposto, optando per la doppia chance ma escludendo il pareggio: "Uso la doppia, 1 (vittoria Inter, ndr) o 2 (vittoria Napoli, ndr). Potrebbe essere un momento decisivo per la stagione di entrambe. E diciamolo, Conte ha dovuto cambiare 100 volte modulo per i tantissimi infortuni, ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore", chiosa Caressa

