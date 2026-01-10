A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono lanciati nel pronostico di Inter-Napoli

Matteo Pifferi Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 13:16)

Inter-Napoli è il big-match della 20° giornata, una partita che potrebbe spostare gli equilibri in cima alla classifica. L'Inter è in testa con 42 punti, tre in più del Milan e quattro in più del Napoli, fermato sul 2-2 dal Verona al Maradona.

Intervenuti a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono lanciati nel pronostico di Inter-Napoli. Zazzaroni opta per il pareggio: "Dico X, ma se vince Chivu è un momento importante per la stagione. Ricordiamo che Neres non ce la fa, al massimo va in panchina".

Caressa va nel senso opposto, optando per la doppia chance ma escludendo il pareggio: "Uso la doppia, 1 (vittoria Inter, ndr) o 2 (vittoria Napoli, ndr). Potrebbe essere un momento decisivo per la stagione di entrambe. E diciamolo, Conte ha dovuto cambiare 100 volte modulo per i tantissimi infortuni, ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore", chiosa Caressa