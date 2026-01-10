FC Inter 1908
Zazzaroni: “Chivu bravo ma risultati contano più della comunicazione”. Caressa risponde

"Chivu è bravo e originale ma se mancano i risultati l'aspetto della comunicazione è secondario", dice Zazzaroni
A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno discusso di Conte e Chivu e anche del loro modo di comunicare.

Parte Caressa: "L'Inter mi piace molto, Chivu e Conte sono due grandi allenatori, uno è affermato e l'altro lo diventerà. E anche la comunicazione di Chivu…". Interviene Zazzaroni: "A me della comunicazione…"

Caressa aggiunge: "I messaggi che trasferisce Chivu sono molto positivi". La chiosa di Zazzaroni: "Chivu è bravo e originale ma se mancano i risultati l'aspetto della comunicazione è secondario. Adesso Chivu comunica bene ma soprattutto sta vincendo e facendo un grande lavoro"

