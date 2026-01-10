FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky / Inter-Napoli, in quattro ancora ai box: Frattesi in gruppo, decide Chivu

ultimora

Sky / Inter-Napoli, in quattro ancora ai box: Frattesi in gruppo, decide Chivu

Sky / Inter-Napoli, in quattro ancora ai box: Frattesi in gruppo, decide Chivu - immagine 1
Le ultime novità da Appiano Gentile alla vigilia della sfida tra l'Inter e il Napoli, in programma domani sera a San Siro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Giornata di vigilia per l’Inter di Cristian Chivu. Questa mattina la squadra si è allenata nel centro sportivo di Appiano Gentile, dove alle 14 parlerà il tecnico nerazzurro nella consueta conferenza stampa della vigilia.

In gruppo anche Davide Frattesi, che è tornato a disposizione e si è allenato con il resto della squadra: come riferisce Sky Sport toccherà a Chivu decidere se convocarlo o lasciarlo fuori per le voci di mercato degli ultimi giorni.

Sky / Inter-Napoli, in quattro ancora ai box: Frattesi in gruppo, decide Chivu- immagine 2
Getty Images

All’allenamento di questa mattina erano assenti in quattro: Martinez, Di Gennaro, Dumfries e Palacios, tutti alle prese con problemi fisici e ai box per infortunio.

Proprio a proposito della porta: con Martinez e Di Gennaro indisponibili, saranno Taho e Calligaris a comporre il terzetto dei portieri a disposizione di Chivu per la sfida contro il Napoli di Conte.

Sky / Inter-Napoli, in quattro ancora ai box: Frattesi in gruppo, decide Chivu- immagine 3
Getty Images

Come riferisce Sky, Calligaris non prenderà parte alla sfida dell’Under 23 contro l’Aurora Pro Patria proprio perché farà parte dei convocati di Chivu.

Leggi anche
Zazzaroni: “Chivu bravo ma risultati contano più della comunicazione”. Caressa risponde
Parma-Inter, Dimarco a Esposito sul gol: “Bravo, lascia!”. E quando Colombo fischia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA