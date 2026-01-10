Sky / Inter-Napoli, in quattro ancora ai box: Frattesi in gruppo, decide Chivu

Le ultime novità da Appiano Gentile alla vigilia della sfida tra l'Inter e il Napoli, in programma domani sera a San Siro

Alessandro De Felice Redattore 10 gennaio - 13:10

Giornata di vigilia per l’Inter di Cristian Chivu. Questa mattina la squadra si è allenata nel centro sportivo di Appiano Gentile, dove alle 14 parlerà il tecnico nerazzurro nella consueta conferenza stampa della vigilia.

In gruppo anche Davide Frattesi, che è tornato a disposizione e si è allenato con il resto della squadra: come riferisce Sky Sport toccherà a Chivu decidere se convocarlo o lasciarlo fuori per le voci di mercato degli ultimi giorni.

All’allenamento di questa mattina erano assenti in quattro: Martinez, Di Gennaro, Dumfries e Palacios, tutti alle prese con problemi fisici e ai box per infortunio.

Proprio a proposito della porta: con Martinez e Di Gennaro indisponibili, saranno Taho e Calligaris a comporre il terzetto dei portieri a disposizione di Chivu per la sfida contro il Napoli di Conte.

Come riferisce Sky, Calligaris non prenderà parte alla sfida dell’Under 23 contro l’Aurora Pro Patria proprio perché farà parte dei convocati di Chivu.