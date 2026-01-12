"Ha giocato meglio il Napoli, bisogna dirlo forte e chiaro. Il 2-2 è un sospiro di sollievo per l'Inter, nonostante sia stata due volte in vantaggio. Conte era furioso per il rigore, ma aveva assolutamente torto. Da regolamento quello è rigore. La sua reazione scomposta mi è sembrata l'unica nota negativa della serata del Napoli, che ha giocato a San Siro da padrone della partita nonostante le assenze. Non ci sono giustificazioni per la reazione di Conte, non puoi presentarti in faccia al quarto uomo così. Ha dato una lezione di calcio a San Siro, ma doveva essere più elegante. L'Inter mantiene inalterato il vantaggio, meritato finora, ma la migliore impressione l'ha fatta il Napoli. Lukaku con questo Hojlund non giocherebbe."