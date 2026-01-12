Su YouTube, Sandro Sabatini ha fatto un'analisi di quanto accaduto ieri sera a San Siro tra Inter e Napoli nello scontro diretto di Serie A:
Sabatini: “Conte, lezione di calcio. Akanji grande delusione. L’Inter ha bisogno del mercato”
"Ha giocato meglio il Napoli, bisogna dirlo forte e chiaro. Il 2-2 è un sospiro di sollievo per l'Inter, nonostante sia stata due volte in vantaggio. Conte era furioso per il rigore, ma aveva assolutamente torto. Da regolamento quello è rigore. La sua reazione scomposta mi è sembrata l'unica nota negativa della serata del Napoli, che ha giocato a San Siro da padrone della partita nonostante le assenze. Non ci sono giustificazioni per la reazione di Conte, non puoi presentarti in faccia al quarto uomo così. Ha dato una lezione di calcio a San Siro, ma doveva essere più elegante. L'Inter mantiene inalterato il vantaggio, meritato finora, ma la migliore impressione l'ha fatta il Napoli. Lukaku con questo Hojlund non giocherebbe."
"Il pareggio è il risultato giusto. L'Inter non ha giocato una bella partita nei suoi protagonisti: mi è piaciuto molto Zielinski, mentre Akanji è stato una grandissima delusione, contro Hojlund ha ballato tutta la sera, dopo un girone da professore della difesa. Per lo scudetto è che Inter e Napoli siano superiori, sebbene la classifica offra ancora qualche possibilità per le altre. Prima di questa partita ero convinto che l'Inter fosse superiore al Napoli, ora invece credo abbia bisogno di un aiuto dal mercato, soprattutto sulla fascia destra".
