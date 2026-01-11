"Il momento: la marcia dell’Inter è senza freni, sta vincendo da sei partite, dopo aver perso il derby alla 12ª giornata era quarta in classifica, a tre punti dalla Roma e a uno da Milan e Napoli, in sei gare ha recuperato nove punti alla Roma, mentre Milan e Napoli sono scese a -3 e -4; in questo stesso pezzetto di campionato, il Napoli ha perso a Udine e pareggiato al Maradona col Verona. L’Inter aveva già il miglior attacco con 26 gol, ora è a quota 40; il Napoli ne ha segnati 12 di meno. Altro vantaggio nerazzurro, i lettini in infermeria".