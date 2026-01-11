Nel giorno di Inter-Napoli, dalle colonne del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha analizzato il momento delle due squadre che stasera si affronteranno in un San Siro sold out. "Càpita precisa per Chivu, un po’ meno per Conte. Inter-Napoli è una partita da fuga o controfuga, un +7 della capolista o un -1 dell’inseguitrice, un campionato che rischia di chiudersi (o quanto meno di prendere una piega netta) già a gennaio o un campionato che si riapre per tutti. Ma il vantaggio dei nerazzurri alla vigilia dello scontro diretto è abbastanza chiaro e deriva da due fattori".
Cds – Inter-Napoli, il vantaggio dei nerazzurri è chiaro e deriva da due fattori
"Il momento: la marcia dell’Inter è senza freni, sta vincendo da sei partite, dopo aver perso il derby alla 12ª giornata era quarta in classifica, a tre punti dalla Roma e a uno da Milan e Napoli, in sei gare ha recuperato nove punti alla Roma, mentre Milan e Napoli sono scese a -3 e -4; in questo stesso pezzetto di campionato, il Napoli ha perso a Udine e pareggiato al Maradona col Verona. L’Inter aveva già il miglior attacco con 26 gol, ora è a quota 40; il Napoli ne ha segnati 12 di meno. Altro vantaggio nerazzurro, i lettini in infermeria".
"Alla Pinetina ne sono occupati solo due, il primo da un titolare come Dumfries, il secondo da una riserva come Darmian. A Castel Volturno è rimasto invece poco spazio nella sala medica, sono fuori quattro titolari, Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Neres, e una prima riserva, Gilmour. Assenze pesanti e soprattutto prolungate nel tempo. Messa così, la vigilia di Inter-Napoli pende tutta dalla parte milanese. Del resto, che fosse la squadra più dotata era abbastanza chiaro anche alla vigilia del campionato. Ma Conte non è uno che si arrende davanti alle difficoltà".
(Corriere dello Sport)
