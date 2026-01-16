Il dato fotografa l'importanza dell'esterno per l'Inter anche nell'idea di calcio di Cristian Chivu: nessuno come lui in Europa
Most big chances created
—
Federico Dimarco si sta confermando un valore aggiunto per l'Inter anche sotto la nuova guida tecnica. Anzi, sembra aver trovato uno smalto migliore. Con Cristian Chivu è più raro che esca dal campo all'ora di gioco, come invece accadeva sistematicamente fino all'anno scorso. Pur con un rendimento piuttosto elevato, almeno fino a gennaio. In questo momento brilla l'esterno nerazzurro, anche a confronto con i top in Euriopa. Lo sottolinea anche la classifica pubblicata da WhoScored dei calciatori che hanno creato più 'big chances' in Europa. Guardiamola nel dettaglio.
Quinto posto
—
Al quinto posto si posiziona un talento destinato a scalare ogni classifica. Lamine Yamal è per ora fermo a 12 grandi occasioni create per i compagni del Barcellona.
Quarto posto
—
Davanti allo spagnolo si posiziona Matthieu Udol, terzino destro del Lens. Per lui 13 grandi occasioni create finora.
Terzo posto
—
Il gradino più basso del podio ci porta in Premier League. Con 14 big chances create il terzo posto è di Rayan Cherki.
Secondo posto
—
Al secondo posto c'è un giocatore che l'Inter conosce bene perché se l'è trovato di fronte lo scorso anno. Michael Olise è uno dei principali punti di forza del Bayern Monaco e grande rifinitore per i compagni: 15 le grandi occasioni create.
Primo posto
—
Davanti a tutti però c'è lui, Federico Dimarco. Nessuno in Europa ha creato un numero maggiore di grandi occasioni: l'esterno nerazzurro è arrivato già a quota 17.