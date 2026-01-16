FC Inter 1908
Inter, nessuno come Dimarco in Europa: davanti a tre top player per grandi occasioni create

Inter, nessuno come Dimarco in Europa: davanti a tre top player per grandi occasioni create - immagine 1
Il dato fotografa l'importanza dell'esterno per l'Inter anche nell'idea di calcio di Cristian Chivu: nessuno come lui in Europa
Daniele Vitiello
Most big chances created

—  

Federico Dimarco si sta confermando un valore aggiunto per l'Inter anche sotto la nuova guida tecnica. Anzi, sembra aver trovato uno smalto migliore. Con Cristian Chivu è più raro che esca dal campo all'ora di gioco, come invece accadeva sistematicamente fino all'anno scorso. Pur con un rendimento piuttosto elevato, almeno fino a gennaio. In questo momento brilla l'esterno nerazzurro, anche a confronto con i top in Euriopa. Lo sottolinea anche la classifica pubblicata da WhoScored dei calciatori che hanno creato più 'big chances' in Europa. Guardiamola nel dettaglio.

Quinto posto

Inter, nessuno come Dimarco in Europa: davanti a tre top player per grandi occasioni create- immagine 2
Getty
—  

Al quinto posto si posiziona un talento destinato a scalare ogni classifica. Lamine Yamal è per ora fermo a 12 grandi occasioni create per i compagni del Barcellona.

 

Quarto posto

Inter, nessuno come Dimarco in Europa: davanti a tre top player per grandi occasioni create- immagine 3
Getty Images
—  

Davanti allo spagnolo si posiziona Matthieu Udol, terzino destro del Lens. Per lui 13 grandi occasioni create finora.

Terzo posto

Inter, nessuno come Dimarco in Europa: davanti a tre top player per grandi occasioni create- immagine 4
—  

Il gradino più basso del podio ci porta in Premier League. Con 14 big chances create il terzo posto è di Rayan Cherki.

Secondo posto

Inter, nessuno come Dimarco in Europa: davanti a tre top player per grandi occasioni create- immagine 5
Getty Images
—  

Al secondo posto c'è un giocatore che l'Inter conosce bene perché se l'è trovato di fronte lo scorso anno. Michael Olise è uno dei principali punti di forza del Bayern Monaco e grande rifinitore per i compagni: 15 le grandi occasioni create.

Primo posto

Inter, nessuno come Dimarco in Europa: davanti a tre top player per grandi occasioni create- immagine 6
Getty Images
—  

Davanti a tutti però c'è lui, Federico Dimarco. Nessuno in Europa ha creato un numero maggiore di grandi occasioni: l'esterno nerazzurro è arrivato già a quota 17.

