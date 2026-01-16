Most big chances created

Federico Dimarco si sta confermando un valore aggiunto per l'Inter anche sotto la nuova guida tecnica. Anzi, sembra aver trovato uno smalto migliore. Con Cristian Chivu è più raro che esca dal campo all'ora di gioco, come invece accadeva sistematicamente fino all'anno scorso. Pur con un rendimento piuttosto elevato, almeno fino a gennaio. In questo momento brilla l'esterno nerazzurro, anche a confronto con i top in Euriopa. Lo sottolinea anche la classifica pubblicata da WhoScored dei calciatori che hanno creato più 'big chances' in Europa. Guardiamola nel dettaglio.