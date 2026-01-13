Una scelta che non si era mai vista. Alla vigilia di una gara, Cristian Chivu ha deciso di concedere un giorno libero alla squadra. La Gazzetta dello Sport racconta il motivo della scelta rivoluzionaria del tecnico nerazzurro.
Inter, oggi niente allenamento: il motivo. Ecco cosa ha detto Chivu alla squadra
Il tecnico nerazzurro ha deciso di lasciare liberi i giocatori alla vigilia di una gara
"Chivu ha deciso di lasciare qualche ora di libertà ai suoi perché li ha visti un po’ stanchi mentalmente. Ma anche perché in cuor suo è soddisfatto dell’atteggiamento che l’Inter ha mostrato contro il Napoli in termini di applicazione e personalità. Lo ha detto chiaramente nel chiuso dello spogliatoio, pur riconoscendo gli errori di concentrazione e di piazzamento che hanno consentito alla coppia Hojlund-McTominay di destabilizzare la difesa in molti momenti della partita".
(Gazzetta dello Sport)
