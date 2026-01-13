"Chivu ha deciso di lasciare qualche ora di libertà ai suoi perché li ha visti un po’ stanchi mentalmente. Ma anche perché in cuor suo è soddisfatto dell’atteggiamento che l’Inter ha mostrato contro il Napoli in termini di applicazione e personalità. Lo ha detto chiaramente nel chiuso dello spogliatoio, pur riconoscendo gli errori di concentrazione e di piazzamento che hanno consentito alla coppia Hojlund-McTominay di destabilizzare la difesa in molti momenti della partita".