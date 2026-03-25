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Inter, niente stadio a Rozzano: ecco a cosa diventerà l’area dei Cabassi

Inter, niente stadio a Rozzano: ecco a cosa diventerà l’area dei Cabassi - immagine 1
Il bilancio di Brioschi, società di proprietà del gruppo Cabassi, datato 31 dicembre 2025, rivela a cosa potrebbe essere destinata l’area
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo l’illusione svanita di costruire il nuovo stadio dell’Inter, l’area di Rozzano di proprietà della famiglia Cabassi potrebbe diventare una zona residenziale.

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il bilancio di Brioschi, società di proprietà del gruppo Cabassi, datato 31 dicembre 2025, rivela a cosa potrebbe essere destinata l’area:

“Nel comparto immobiliare con riferimento all’area di Rozzano (Milano), terminati i periodi di esclusiva volti a valutare il possibile insediamento nel comparto sud di alcune funzioni non tradizionali (stadio e data center) e alla luce della forte richiesta espressa dal mercato di living in tutte le sue declinazioni, si è deciso di avviare le attività propedeutiche allo studio di un nuovo masterplan a destinazione prevalentemente residenziale”.

Inter, niente stadio a Rozzano: ecco a cosa diventerà l’area dei Cabassi- immagine 2

Prima di procedere con il Milan all’acquisto del Meazza e delle area limitrofe a San Siro, l’Inter aveva acquisito un diritto di esclusiva “per la verifica della fattibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie”.

Successivamente all’intesa con l’Inter, era “stato concesso un nuovo diritto di esclusiva, terminato il 31 marzo 2025, a un primario operatore internazionale, interessato a realizzare sull’area un grande complesso terziario digitale”, spiegava Brioschi nei conti del primo semestre del 2025.

Un’operazione che non è andata a buon fine e che ha portato la società della famiglia Cabassi a valutare la realizzazione di una nuova area residenziale.

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