Inter, niente stadio a Rozzano: ecco a cosa diventerà l’area dei Cabassi

Il bilancio di Brioschi, società di proprietà del gruppo Cabassi, datato 31 dicembre 2025, rivela a cosa potrebbe essere destinata l’area

Alessandro De Felice Redattore 25 marzo - 21:05

Dopo l’illusione svanita di costruire il nuovo stadio dell’Inter, l’area di Rozzano di proprietà della famiglia Cabassi potrebbe diventare una zona residenziale.

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il bilancio di Brioschi, società di proprietà del gruppo Cabassi, datato 31 dicembre 2025, rivela a cosa potrebbe essere destinata l’area:

“Nel comparto immobiliare con riferimento all’area di Rozzano (Milano), terminati i periodi di esclusiva volti a valutare il possibile insediamento nel comparto sud di alcune funzioni non tradizionali (stadio e data center) e alla luce della forte richiesta espressa dal mercato di living in tutte le sue declinazioni, si è deciso di avviare le attività propedeutiche allo studio di un nuovo masterplan a destinazione prevalentemente residenziale”.

Prima di procedere con il Milan all’acquisto del Meazza e delle area limitrofe a San Siro, l’Inter aveva acquisito un diritto di esclusiva “per la verifica della fattibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie”.

Successivamente all’intesa con l’Inter, era “stato concesso un nuovo diritto di esclusiva, terminato il 31 marzo 2025, a un primario operatore internazionale, interessato a realizzare sull’area un grande complesso terziario digitale”, spiegava Brioschi nei conti del primo semestre del 2025.

Un’operazione che non è andata a buon fine e che ha portato la società della famiglia Cabassi a valutare la realizzazione di una nuova area residenziale.