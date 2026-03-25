"Ha fatto un mercato risibile il Milan, rispetto al Napoli, che invece partiva con la rosa migliore o pari con l'Inter. I giocatori a Napoli pare si siano infortunati per cause incredibili. La verità è che il Napoli, campione in carica, ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto. Allegri ha fatto una stagione molto buona invece, meglio delle precedenti. E l'obiettivo era rientrare in Champions League".