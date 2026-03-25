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Vanni: “Il Napoli ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Repubblica ha parlato di chi può avere più rimpianti tra Napoli e Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha parlato di chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan.

Vanni: “Il Napoli ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto”- immagine 2
Getty Images

"Ha fatto un mercato risibile il Milan, rispetto al Napoli, che invece partiva con la rosa migliore o pari con l'Inter. I giocatori a Napoli pare si siano infortunati per cause incredibili. La verità è che il Napoli, campione in carica, ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto. Allegri ha fatto una stagione molto buona invece, meglio delle precedenti. E l'obiettivo era rientrare in Champions League".

(TMW Radio)

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