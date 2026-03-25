L'ex portiere della Fiorentina ha parlato di una brutta prestazione dell'Inter a Firenze ma si è anche soffermato sul penalty non assegnato ai nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 21:02)

Su Arena Sportium, l'ex portiere della Fiorentina e anche ex Inter, Emiliano Viviano, ha parlato di quanto accaduto nell'uno a uno tra viola e nerazzurri al Franchi e di una mano in area di Pongracic non considerato fallo da arbitro e VAR con la benedizione dei vertici arbitrali che qualche giorno dopo hanno detto che non si trattava di calcio di rigore.

«L'Inter a Firenze ha fatto una prestazione obbrobriosa. La Fiorentina poteva pure vincere, okei? Detto questo nelle ultime due gare ci sono due torti arbitrali enormi per l'Inter. E la giustificazione data per il fallo di mano non dato a Pongracic è peggio della decisione. Cioè hanno detto che rimbalza davanti: nel calcio la balla effettivamente rimbalza davanti. Lo sapevate che può farlo? Che la palla può rimbalzare a terra? Rimbalzo inatteso. Cioè un cross dalla linea di fondo, ma li dovrebbero arrestare ragazzi... Cioè dammi un altro motivo per cui non è calcio di rigore. Ma non quello», ha detto l'ex estremo difensore.

E ha anche aggiunto: «Nel mio mondo, che un referente degli arbitri, e così è andata, mi venga a dire che il rigore di Vlahovic è rigore, quindi Vlahovic che salta insieme a uno strattonandosi da venti cm, gli butta la palla sulla mano, una palla che finisce qui (indica tra spalla e braccio.ndr) ed è rigore, e poi la stessa persona mi dice che un cross dalla linea di fondo che rimbalza non è rigore, una palla che Thuram può stoppare e sarebbe solo davanti alla porta per me con il gioco del calcio non ha senso. Per me dovrebbero chiudere baracca».