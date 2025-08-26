FC Inter 1908
Inter, che numeri di Sucic! C’è un dato impressionante. In Croazia: “Forse abbiamo…”

Oltre al risultato roboante e ai gol di Thuram e compagni, a lasciare il segno contro il Torino è stato soprattutto il centrocampista croato
Gianni Pampinella
L’Inter ha iniziato la nuova stagione di Serie A con una prestazione da incorniciare: a San Siro, i nerazzurri hanno travolto il Torino con un netto 5-0. Oltre al risultato roboante e ai gol di Thuram e compagni, a lasciare il segno è stato soprattutto Petar Sucic. Contro il Torino il giovane centrocampista ha avuto la sua grande occasione dal primo minuto, ripagando pienamente la fiducia di Cristian Chivu.

Sucic ha servito l’assist per il 2-0 di Thuram con un preciso passaggio, ma non si è fermato lì: ha disputato tutti i 90 minuti, completando il 91% dei passaggi, con due passaggi chiave, quattro tiri, tre intercetti e una grande occasione creata. Impressionante anche il dato sulle corse: è stato il giocatore che ha percorso più chilometri di tutta la squadra.

Il suo stile ha immediatamente ricordato ai tifosi nerazzurri quello di Marcelo Brozovic che per anni ha dettato i tempi del centrocampo interista. "Sono contento, non era semplice la prima a San Siro. E ve lo dice uno che ha fatto qualche partita qua. Ha dato grande prova di qualità, maturità e personalità. Si è inserito subito, ha subito recepito".

"Certo, è troppo fare grandi annunci dopo una sola partita, ma se Sucic continua così, la Croazia potrebbe avere una nuova stella del calcio europeo. È stata una delle principali cessioni della Dinamo quest'estate, insieme a Martin Baturina, anche lui diretto al Čizma; non ha giocato per il Como nel primo turno , ma il suo momento arriverà sicuramente...", si legge in Croazia.

