Un passo alla volta, senza guardare troppo in là. L'Inter ha delineato la tabella di marcia per riprendersi quel margine che ha perso rispetto alla vetta. Nel dettaglio entra il Corriere dello Sport di questa mattina: "L’obiettivo di Lautaro e soci è perfettamente delineato: arrivare alla terza sosta del torneo, infilando altri 4 successi uno dietro l’altro.

Le avversarie che, a cominciare da domani sera, aspettano i nerazzurri sono, in successione, Fiorentina, Verona, Kairat Almaty (Champions) e Lazio. Raccogliendo altri 9 punti in Serie A, quantomeno l’Inter non perderebbe altro terreno. Anzi, qualche squadra che la precede è certamente destinata a farlo. Basti pensare che domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra Milan e Roma. E i rossoneri, questa sera, avranno un match complicato in casa dell’Atalanta. Mentre il Napoli avrà comunque un paio di sfide insidiose tra Como e Bologna".