Ag Icardi: “Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza. A dicembre…”

"Voglio sottolineare comunque che per noi la priorità rimane il Galatasaray", dice l'agente di Mauro Icardi

Matteo Pifferi Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 19:32)

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano dal Galatasaray. Il contratto che lega l'ex Inter e PSG al club turco, infatti, è in scadenza a giugno 2026 e non ci sono segnali per un rinnovo. l

L'agente di Icardi, Letterio Pino, ha parlato a gianlucadimarzio.com: "Al momento nessuno della società si è fatto sentire, ho letto le dichiarazioni dei giorni scorsi del Presidente e del CEO ma il Capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le intenzioni del Club. Noi aspetteremo fino a dicembre un’eventuale proposta, dopodiché ci riterremo liberi di fare altre scelte, lo dico con il massimo rispetto nei confronti dei tifosi e del management del Galatasaray. Voglio sottolineare comunque che per noi la priorità rimane il Galatasaray".

"Non vi è niente di irrispettoso in quello che dico, ribadisco che il Capitano del Galatasaray non può essere in scadenza, il Club può fare le scelte che ritiene opportune ma un giocatore del suo livello non può rimanere in attesa a lungo. Ho già ricevuto delle offerte importanti sia in Europa e sia fuori dall’Europa, i tifosi del Galatasaray sanno quanto Mauro ami il Galatasaray, ma qui ci sono di mezzo anche scelte che investono la vita privata di un uomo”.

"Icardi, come già sottolineato dal presidente Özbek, ha contribuito a riportare il Galatasaray a livelli altissimi che questo magnifico Club merita, tutti sanno che è sceso in campo anche quando le sue condizioni fisiche non erano al meglio. Ha stretto i denti per il bene del Galatasaray e di questi magnifici tifosi, comprenderai bene che quella tra Mauro e il Galatasaray sia una storia speciale. Anche per questo Icardi merita rispetto, perché è un giocatore molto amato in Turchia"